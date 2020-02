Blaise Matuidi : trois ans après sa gaffe mémorable, il ironise pour la Saint-Valentin

Souvenez-vous… Le 14 févier 2017, Blaise Matuidi déclarait son amour à sa femme, Isabelle Malice, sur Twitter. Oui mais voilà, le milieu de terrain de la Juventus Turin a accompagné son texte d'une photo qu'il n'a pas prise dans son téléphone… Eh oui, le footballeur a utilisé le moteur de recherche Google pour trouver une photo de sa bien-aimée. Les internautes s'en sont donné à cœur joie lorsqu'ils ont remarqué la bourde de l'international français. Certains s'étaient étonnés que le joueur n'ait pas de photos de sa femme dans son téléphone et soit obligé de taper "Matuidi femme" sur internet. Le principal intéressé a alors avoué ne pas en avoir car son téléphone était neuf... En 2020, c'est avec beaucoup d'humour que Blaise Matuidi a célébré la Saint Valentin !

Après "MatuidiFemme", "MatuidiFamille" !

Cette année, Blaise Matuidi a voulu déclarer son amour à sa femme et ses enfants. Toujours sur Twitter, il écrit alors "Bonne Saint-Valentin aux amours de ma vie" accompagné du hashtag #MatuidiFamille et ne manque pas de faire un clin d'œil à son tweet de 2017. En effet, son message est accompagné d'une photo, une capture écran Google images sur laquelle on voit la mention "matuidi famille" dans la barre de recherche. Le footballeur prouve une fois de plus qu'il a beaucoup d'humour. Son message a bien amusé quelques coéquipiers en équipe de France dont Kylian Mbappé et Florian Thauvin. Pour rappel, l'an dernier il avait posté une photo avec son épouse et le hashtag #Matuidifemme. Le joueur et sa femme ne manquent pas une occasion de se déclarer leur flamme. Tous les deux se sont rencontrés lorsqu'ils étaient encore adolescents et filent toujours le parfait amour...

Bonne Saint-Valentin aux amours de ma vie #MatuidiFamille pic.twitter.com/hECSvFLZIs — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) February 14, 2020

Par Valentine V.