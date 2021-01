Camille Lacourt bientôt papa : Alice Detollenaere dévoile le sexe de leur bébé

En couple depuis près de deux ans, Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere attendent ensemble leur premier enfant. A l'occasion de sa participation à l’émission "Tous en cuisine" fin décembre, le couple n'avait pas pu cacher la nouvelle avec le ventre rebondi de l'ancienne Miss. Déjà papa d'une petite fille de 8 ans prénommée Jazz, née de sa relation avec Valérie Bègue, Camille Lacourt a néanmoins souhaité faire une annonce officielle ce jeudi 7 janvier sur Instagram. "Je voulais vous annoncer officiellement que 2021 sera une belle année pour nous ! Alice va devenir la plus belle des mamans, Jazz la plus fabuleuse des grandes sœurs et moi le plus heureux des hommes ! Vous l'aurez compris dans quelques mois un petit être va nous combler de bonheur !", s'est réjoui le nageur en partageant un tendre cliché où il enlace Alice Detollenaere et sa fille.

Le sexe du bébé dévoilé

De son côté, Alice Detollenaere a également tenu à annoncer sa grossesse en évoquant le cancer du sein contre lequel elle s'est battue en 2019. "Il y a un an exactement, je partais au bloc et tu m'as attendue en buvant 10 expressos, papotant avec les infirmières et appelant tout ton répertoire. Dans les vapes, à peine sortie de l'opération, j'ai dit au personnel hospitalier que je voulais remonter en chambre ', car tu m'attendais' et ça les a fait sourire. Aujourd'hui, ce n'est plus moi, mais un mini-toi que l'on attend. La roue tourne !", a écrit Alice Detollenaere en révélant qu'elle attend un garçon.

Par Marie Merlet