Camille Lacourt : le tendre geste de Valérie Bègue pour Alice Detollenaere

Près de quatre ans après sa rupture avec Valérie Bègue, Camille Lacourt file désormais le parfait amour avec Alice Detollenaere. L’ancien champion de natation semble avoir un faible pour les reines de beauté car si Valérie Bègue a été sacrée Miss France 2008, Alice Detollenaere a quant à elle été élue Miss Bourgogne 2010. Alors que leur histoire d’amour a démarré il y a moins d’un an, Camille Lacourt et Alice Detollenaere ont dû traverser une terrible épreuve : la maladie de la jolie brune de 32 ans. Atteinte d’un cancer du sein, celle qui est actrice et mannequin a révélé en janvier avoir subi une opération pour se "faire retirer son sein malade".

Le 3 février dernier, la jeune femme a joyeusement annoncé qu’elle a finalement gagné son combat contre le cancer : "C'est derrière nous. Après des semaines d'attente dans la crainte, les analyses ont révélé que l'on a remporté cette bataille. (...) Merci à toi, Camille, tu étais mon amour, tu es devenu mon âme sœur. Courage à tous ceux qui continuent de se battre, gardez cette envie furieuse de vivre" a-t-elle écrit sur Instagram

Alice Detollenaere vivement soutenue par Valérie Bègue

Si Alice Detollenaere a pu compter sur le soutien de son chéri, elle a également été rassurée par sa fille de 7 ans, Jazz et par son ex-femme Valérie Bégue ! "Le jour de l’intervention, elle (Jazz, ndlr) m’a envoyé une vidéo qu’elle avait tournée avec sa mère pour me donner du courage. C’était si mignon" confie-t-elle dans les colonnes de Paris Match. Une tendre attention de la part de Valérie Bègue qui avait déjà apporté son chaleureux soutien à Alice Detollenaere sur les réseaux sociaux.





