Camille Lacourt papa : sa compagne Alice Detollenaere a accouché !

Carnet rose. Ce mercredi 2 juin 2021, Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere viennent d'annoncer une heureuse nouvelle à leurs abonnés. Sur Instagram, le couple a révélé la naissance de leur fils, Marius. Et c'est avec beaucoup de tendresse que Camille Lacourt a dévoilé une photographie de sa jolie petite famille, depuis l'hôpital où Alice Detollenaere a accouché ce mardi. En légende d'une série de clichés postée par le nageur, il écrit : "Marius. Né le 1er juin 2021. Bravo à sa maman qui a été si forte. Ce n'a pas été facile mais merci mon amour pour ce magnifique cadeau. J'ai tellement hâte que tu rencontres ta famille, hâte que tu découvre ce cocon d'amour que l'on t'a fait sans même te connaître, hâte de te voir dans les bras de ta sœur... Je serai toujours là pour toi".

Une touchante déclaration postée par Camille Lacourt à laquelle de nombreuses personnalités ont répondu pour le féliciter. Dès ses trois mois de grossesse, Alice Detollenaere avait annoncé le sexe de son bébé. "Je me doutais au fond que ça allait être un garçon. L'idée d'avoir un petit Camille, parce que quand on est amoureux on a envie d'avoir un "minimoi" de l'autre, me rend follement heureuse !", confiait à "Gala" la jeune femme qui a été touchée par un cancer du sein en 2019. S'il s'agit du premier enfant d'Alice Detollenaere, c'est le deuxième pour Camille Lacourt. En effet, lors de sa précédente union avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, Camille Lacourt est devenu papa d'une fille prénommée Jazz.

Par Matilde A.