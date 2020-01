Camille Lacourt : sa compagne Alice opérée d'un cancer du sein

En février dernier, Camille Lacourt s'était confié dans le portrait de la semaine diffusé dans "Sept à Huit" sur TF1. Un entretien au cours duquel l'ex-nageur était revenu sur le jour où son destin a basculé lors des championnats d'Europe de Budapest en 2010. À l'issue de la compétition, il avait remporté trois titres européens et accédé à la notoriété. "Ça a été un choc. Pendant la compétition, je ne m'en rendais pas compte. J'étais vraiment dans les bassins. Quand je suis arrivé à Paris, je me rappelle être en plein milieu d'une foule et d'avoir 10 mètres de journalistes à 360 degrés. Pour la première fois de ma vie, je me sentais claustrophobe, je ne savais plus où aller (...) C'était trop (...) C'est bien que ça me soit arrivé quand j'avais 25 ans, parce que ça peut faire disjoncter".

Son rapport aux femmes avait aussi changé. "Quand je rentrais dans un lieu avant les championnats d'Europe, je savais que je pouvais séduire (...) Je devais quand même chasser, séduire, ça me plaisait. Une fois que je suis rentré de Budapest, j'étais du gibier en fait, j'étais la viande à avoir", lâchait-il.

"Je suis fière et chanceuse"

Dans cet entretien, Camille Lacourt en a dit plus sur sa vie amoureuse, lui qui s'est séparé de Valérie Bègue - la mère de sa fille Jazz - en 2016. "Mon coeur n'est pas à prendre, mais j'ai envie de rester discret", confiait-il. Depuis, l'ex-nageur de 34 ans a révélé l'identité de celle qui fait battre son coeur. Il s'agit d'Alice Detollenaere, une actrice et mannequin française, élue Miss Bourgogne en 2010.

Sur Instagram, elle a révélé son cancer du sein mercredi 8 janvier 2020. En légende d'un cliché sur lequel elle dévoile sa perfusion à l'hôpital, elle a raconté avoir été opérée. "On m'a finalement retiré ce sein malade". Lors de son combat contre la maladie, elle a pu compter sur "le meilleur des hommes", à savoir son compagnon. "Tu m'as soutenu depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi", a-t-elle posté.

Par Non Stop People TV