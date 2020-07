Camille Lacourt : Sa compagne Alice se confie sur son combat contre le cancer

C’est au cours de l’été 2019 que la vie d’Alice Detollenaere a été chamboulée. La compagne du nageur olympique Camille Lacourt avait alors appris qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. Grâce à son compagnon et au soutien de Valérie Bègue, la jeune femme a décidé en janvier 2020 de subir une mastectomie, avant d’annoncer en février dernier sa victoire contre la maladie : "C'est bon, c'est derrière nous. Après des semaines d'attente dans la crainte, les analyses ont révélé que l'on a remporté cette bataille". Rapidement, Camille la court avait dévoilé un touchant message pour sa compagne face à cette heureuse nouvelle : "Ensemble, aucune montagne ne sera infranchissable, j'ai vu et senti ta force, ton courage et surtout ta générosité ! Tu as décidé de rendre public ton cancer, comme si tu prévenais toutes les héroïnes de l'ombre qui luttent contre le même fléau que ce n'est pas une honte ! Cette bataille, tu l'as gagnée, mais tu as surtout donné tant de courage, de force et de bonnes ondes aux autres guerrières".

"Transformer le négatif en positif"

Et en ce dimanche 26 juillet, Alice Detonellaere a décidé de se livrer une nouvelle fois sur son expérience avec le cancer dans un texte bouleversant sur Instagram : "J'ai revu il y a quelques jours ma chirurgienne. 6 mois après l'opération, il était question de l'aspect esthétique. Pour encore l'améliorer, il est possible de faire une intervention chirurgicale. Enfin deux pour être exacte car l'une, qui consiste à prélever la graisse des jambes, est au moins aussi douloureuse que celle de ré-intervenir sur le sein. Depuis janvier, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais. Effacer tous les stigmates serait un non-sens, celui de nier mon histoire. Cet épisode a été fou et je ne veux jamais l'oublier. Je veux que chaque matin en m'habillant je puisse me rappeler que la vie un jour m'a rappelée à l'ordre. Transformer le négatif en positif".

