Camille Lacourt : Sa compagne opérée d'un cancer, Valérie Bègue la soutien

Trois ans après sa séparation d'avec Valérie Bègue survenue en 2016, Camille Lacourt a confié dans "Sept à Huit" ne plus être un coeur à prendre. Peu de temps après, l'ex-nageur de 34 ans a révélé l'identité de celle qui fait battre son coeur. Il s'agit d'Alice Detollenaere, une actrice et mannequin française, élue Miss Bourgogne en 2010. Depuis qu'ils sont ensemble, les deux tourtereaux ne manquent pas une occasion d'afficher leur amour sur les réseaux sociaux, notamment lors de leur escapade à l'île Maurice l'été dernier.

Mercredi 8 janvier 2020, Alice Detollenaere a révélé sur Instagram son cancer du sein. En légende d'un cliché sur lequel elle dévoile sa perfusion à l'hôpital, elle a raconté avoir été opérée. "On m'a finalement retiré ce sein malade". Tout au long de sa maladie, elle a pu compter sur "le meilleur des hommes", à savoir son compagnon. "Tu m'as soutenu depuis le début et tu continues de le faire avec force et courage. Je suis si fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi", a-t-elle posté.

"Rétablis-toi bien"

Dans la foulée, de nombreux internautes ont réagi à sa publication, à commencer par des anonymes. "De tout coeur avec vous", a posté l'un d'entre eux. "Bon rétablissement... Une santé de feu pour 2020 et toutes les années à venir qui seront très nombreuses", a poursuivi un autre. Alice Detollenaere a aussi pu compter sur la bienveillance de Valérie Bègue, l'ex-femme de Camille Lacourt. "Tu es notre héroïne ! Formidable de courage ! Une volonté et un optimiste indéfectibles. Un coeur en or. Rétablis-toi vite, il y a une petite qui a hâte de te faire la fête ! (Et une vieille qui a hâte de prendre l'apéro", a-t-elle posté en légende de la photo.

En octobre dernier, Valérie Bègue s'était affichée aux côtés de Camille Lacourt et Alice Detollenaere à l'occasion de l'anniversaire de sa fille Jazz, fruit de son union avec l'ex-nageur (voir ci-dessous). Une famille recomposée qui s'entend donc à merveille.

