Camille Lacourt : Son tendre message à sa compagne Alice guérie du cancer

Il y a quelques semaines, Alice Detollenaere annonçait à ses abonnés être atteinte d'un cancer du sein. Et alors que la jeune femme avait choisi de rendre sa maladie publique, elle a annoncé ce lundi 3 février être guérie après avoir pris la décision de se faire retirer son sain malade : "C'est derrière nous. Après des semaines d'attente dans la crainte, les analyses ont révélé que l'on a remporté cette bataille. (...) L'apaisement et la confiance que vous m'avez insufflés n'ont pas de prix ni ne vaudront jamais les mots. Merci à toi, Camille, tu étais mon amour, tu es devenu mon âme sœur. Courage à tous ceux qui continuent de se battre, gardez cette envie furieuse de vivre", a écrit sur Instagram la compagne de Camille Lacourt. Et ce mardi 4 février, c'était au tour du nageur olympique de sortir du silence.

"Je suis si fier"

Sur son compte Instagram, Camille Lacourt a dévoilé un texte tout simplement touchant pour sa compagne : "Ensemble, aucune montagne ne sera infranchissable, j'ai vu et senti ta force, ton courage et surtout ta générosité ! Tu as décidé de rendre public ton cancer, comme si tu prévenais toutes les héroïnes de l'ombre qui luttent contre le même fléau que ce n'est pas une honte ! Cette bataille, tu l'as gagnée, mais tu as surtout donné tant de courage, de force et de bonnes ondes aux autres guerrières. Ce traumatisme d'avoir un nouveau sein qui n'est pas le sien... Comment tu as réussi à te l'approprier, à l'aimer... Pour ma part, je l'ai aimé instantanément, il représente tout ce que tu es ! Il représente la force, le courage, notre soutien mutuel sans faille, la victoire de l'amour sur la maladie et tellement plus... Je suis si fier et si amoureux de toi".

Par Alexia Felix