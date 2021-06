Christian Eriksen : après son malaise cardiaque en plein match, il donne de ses nouvelles

Vendredi dernier, le coup d'envoi de l'Euro 2020 a été donné avec comme premier match l'Italie contre la Turquie. Au lendemain du lancement de cet évènement sportif, le Danemark a affronté la Finlande. Un match au cours duquel Christian Eriksen a été victime d'une attaque cardiaque. En effet, en pleine rencontre, le milieu de terrain danois est tombé au sol, créant la stupeur autour de lui. Les médecins se sont alors précipités pour lui prodiguer les premiers soins, notamment un massage cardiaque.

Après avoir repris connaissance, le joueur de 29 ans a été transporté à l'hôpital. Son épouse Sabrina Kvist Jensen a eu la peur de sa vie, comme l'ont relayé plusieurs médias. En effet, cette dernière a bien cru que son mari était décédé. Mais c'était sans compter sur le soutien du gardien de la sélection danoise, Kasper Schmeichel, qui s'est précipité vers elle pour la rassurer. Pour l'instant, les causes du malaise cardiaque de Christian Eriksen ne sont pas connues, comme l'a fait savoir le médecin de la sélection danoise. "Pour l'instant, nous n'avons pas d'explications. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est toujours hospitalisé, pour comprendre ce qui s'est passé", a confié Morten Boesen.

"Je dois encore faire des examens à l'hôpital"

Ce mardi 15 juin 2021, Christian Eriksen a donné de ses nouvelles depuis son lit d'hôpital. En effet, le joueur a posté une photo de lui sur laquelle il apparaît souriant, pouce en l'air. Il a assuré "aller bien, malgré les circonstances". Et de poursuivre : "Je dois encore faire des examens à l'hôpital, mais je me sens bien. Un grand merci à tous pour votre gentillesse et vos messages d'encouragement venus de partout dans le monde. Cela signifie beaucoup pour ma famille et moi. Maintenant, je vais encourager mes coéquipiers pour les prochains matches du Danemark. Jouez pour tous les Danois". Le prochain match du Danemark est prévu pour ce jeudi 17 juin 2021 contre la Belgique. Quatre jours plus tard, ils feront face à la Russie.

Par Non Stop People TV