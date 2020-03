Christian Jeanpierre viré de TF1 ? Jean-Michel Larqué réagit

C’est une nouvelle à laquelle on ne s’attendait pas. Le journal L’Equipe révèle vendredi 6 mars que le journaliste Christian Jeanpierre n’apparaîtra plus sur TF1. A 54 ans, celui qui a présenté l’émission "Téléfoot" pendant dix ans (jusqu'en 2018) devrait quitter la chaîne prochainement. Toujours selon les informations de l’Equipe, son renvoi lui aurait déjà été signifié par les dirigeants du groupe. Ni Christian Jeanpierre ni la chaîne ne s’est exprimé sur cette nouvelle. Le journaliste sportif a commenté la dernière coupe du monde de rugby au Japon. Arrivé sur TF1 il y a plus de 30 ans en tant que stagiaire, il est devenu la figure incontournable du football après le décès de Thierry Gilardi en 2008. Il a commenté la Coupe du monde féminine en 2019 et l’Euro 2016. Désormais c’est la paire Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu qui assure les commentaires des matches de foot sur TF1. Jean-Michel Larqué, ancien collègue de Christian Jeanpierre a réagi à la nouvelle.

"Ainsi va la vie des médias"

Contacté par Télé Loisirs, Jean-Michel Larqué est d’abord surpris, "Ah, vous m’apprenez quelque chose, je ne m’y attendais pas !" avant de continuer, "Christian est jeune, à 54 ans il est encore loin de la retraite mais ainsi va la vie des médias, comme celle de toutes les entreprises". Jean-Michel Larqué et Christian Jeanpierre ont commenté ensemble les matches de l’équipe de France de football sur TF1 pendant deux ans. En 2010, l’ancien joueur devenu consultant se voit notifier son départ. "Moi aussi j’ai connu ça. J’ai été viré en deux fois trente secondes. Une fois le lundi. Et la suivante le mardi". Malgré la violence de la nouvelle, il se confie également sur le rôle de Christian Jeanpierre, "De toute façon, je ne pense pas que commenter en alternance du rugby et du foot tous les deux ans, ce soit très épanouissant".

Par Non Stop People TV