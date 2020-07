Christophe Dominici : L’ancien joueur de rugby accusé de vol et de violences

Les dernières semaines sont assez compliquées pour Christophe Dominici. Alors qu’il était le principal intermédiaire d’investisseurs émirats intéressés par le rachat du club de rugby de Béziers, l’ancien sportif avait malheureusement appris le 13 juillet dernier l’échec des négociations. Et après ce revers, Christophe Dominici doit à présent faire face à la justice. Ce mercredi 22 juillet, nos confrères du Canard Enchaîné ont révélé que l’ancien joueur de l’équipe de France de rugby aurait dérapé dans une boutique de la ville de Sanary-Sur-Mer dans le Var le 5 juillet dernier. Christophe Dominici serait rentré dans un magasin de chapeaux, torse nu et uniquement vêtu d’un jean. Venu acheter un Panama, un célèbre couvre-chef tissé à la main, Christophe Dominici aurait totalement perdu le contrôle lorsqu’une vendeuse aurait refusé qu’il revienne plus tard pour payer son achat, n’ayant pas de moyen de paiement sur lui.

Cinq jours d’ITT pour une vendeuse

Selon des témoignages, Christophe Dominici serait alors entré dans une telle colère qu’il aurait fait tomber des étagères et serait devenu agressif, poussant à terre la vendeuse. Selon le Canard Enchaîné, la vendeuse aurait demandé de l’aide à l’une de ses voisines, avant que Christophe Dominici ne prenne la fuite emportant avec lui un chapeau en dentelle : "Deux autres commerçantes, qui se lancent à sa poursuite et parviennent à récupérer le couvre-chef, en prennent elles aussi pour leur grade", explique le journal. La vendeuse du magasin a donc déposé plainte pour violences et vol, et s’est vue prescrire cinq jours d’incapacité totale de travail par son médecin. Les deux commerçantes responsables de la course-poursuite ont également porté plainte. Pour le moment, Christophe Dominici n’a pas réagi.

Par Alexia Felix