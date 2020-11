Christophe Dominici mort : Bernard Laporte très ému, "Je l’aimais tellement"

Du haut de ses 48 ans, Christophe Dominici a été retrouvé mort ce mardi 24 novembre dans le parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Selon les premières informations, Christophe Dominici serait mort à la suite d’une chute de 20m. Face à la nouvelle, Sébastien Chabal a tenu à faire part de sa peine sur RMC au micro du Moscato Show : "Je suis ému, sous le choc... C'est dur, on perd un copain, un ami, un camarade. En plus avec la période actuelle, ça s’accumule... Je suis vraiment triste (…) Il avait une aura incroyable, quand il arrivait, tu le remarquais. En dehors du terrain, je ne sais pas s’il faut dire excessif, mais c’est aussi pour ça qu’on l’aimait, dans ses bons et ses mauvais cotés. Mais c’était quelqu’un d’attachant, de touchant, et aujourd’hui c’est très dur de se dire qu’il est parti".

Bernard Laporte sous le choc

Une autre personne est elle aussi bouleversée par cette tragédie, Bernard Laporte. Très ému par la disparition de Christophe Dominici, le président de la Fédération française et ancien sélectionneur du XV de France a accordé un petit entretien à nos confrères du Parisien : "Je m'exprimerai peut-être plus longuement dans la soirée dans le cadre du point presse du XV de France. Même si c'est dur, je me dois de lui rendre hommage. Mais ça va être dur, sincèrement. Je l'aimais tellement ! Quel con alors… Je l'ai eu la semaine dernière au téléphone. Je l'avais souvent Christophe… C'est comme ça". Bernard Laporte a également eu droit à un bel hommage de la part du son ancien club du Stade Français : "Durant les 11 années passées sous nos couleurs, Christophe aura, grâce à son incroyable talent et sa classe, grandement contribué à écrire la légende du club. International à 65 reprises, ses exploits sous le maillot bleu auront ébloui des milliers de jeunes rugbymen et permis à l'Equipe de France d'écrire parmi les plus belles pages de son histoire. Génie du rugby et compagnon hors pair, il laisse un grand vide dans notre grande famille. Nos pensées vont à sa famille, sa compagne Loretta, ses filles Chiara et Mia".

Par Alexia Felix