Christophe Dominici mort : Dépression, deuil… Ces épreuves qu’il a traversées

C’est avec tristesse que le rugby français a appris la mort ce mardi 24 novembre de Christophe Dominici, ancien joueur international du XV de France. A seulement 48 ans, l’ancien sportif se serait suicidé dans le parc de Saint-Cloud en se jetant d’un toit. Si la mort de l’ancien sportif a été un véritable choc, Christophe Dominici semblait souffrir encore d’une dépression. Il faut dire que depuis de nombreuses années, l’ancien joueur de rugby a enchaîné les drames dans sa vie. A seulement 14 ans, Christophe Dominici a dû faire face à la mort pour la première fois lorsqu’il a perdu sa soeur Pascale. Dans sa biographie 'Bleu à l’âme', il a expliqué que sa soeur qui était "sa deuxième maman, celle qui m’a vraiment élevé" est décédée dans un accident de voiture : "Sur une ligne droite d'autoroute, sa Talbot Samba au toit ouvrant est partie en tonneaux". Très touché par cette perte, Christophe Dominici a rapidement perdu le goût de vivre. Et ce n’est qu’en s’inscrivant au club de rugby de Solliès-Pont qu’il a réussi à retrouver le goût de vivre : "Le rugby m'a sauvé. Mais je me dis aussi que si j'avais été heureux à cette époque, je n'aurais jamais trouvé la force en moi pour aller jusqu'au bout de mes rêves".

"J’étais vraiment au plus mal"

Si en 1999 Christophe Dominici est devenu un héros de l’équipe de France lors de la Coupe du monde de rugby, le sportif a été rattrapé par sa dépression lorsque sa femme le quitte un an après : "J’étais vraiment au plus mal. Je n’ai pas dormi pendant vingt-quatre jours, j’ai perdu 8 kilos, je pleurais en me levant, en prenant ma douche, en mangeant. Tout était une souffrance. Je suis comme quelqu’un qui a réchappé du pire. Je savoure tous les jours le privilège du vivre. Je suis plus à l’écoute de moi-même et des autres. Quand on se sent mieux avec soi-même, on peut commencer à regarder le monde autour", avait raconté Christophe Dominici à Gala en 2007. Et en juillet dernier, Christophe Dominici a vécu une nouvelle déconvenue lorsqu’il n’a pas réussi à reprendre le club de Béziers. Il a ensuite dû faire face à une vive polémique lorsqu’il a été accusé de vol et de violences envers une vendeuse.

Par Alexia Felix