Christophe Dominici mort : Les All Blacks saluent sa mémoire

Les hommages se poursuivent au lendemain de la mort de Christophe Dominici. L’ancien rugbyman du XV de France âgé de 48 ans a été retrouvé mort ce mardi 24 novembre dans l’enceinte de la caserne Sully, un ensemble de bâtiments désaffectés situés en bordure du parc de Saint-Cloud, selon les informations du Parisien. Et la nouvelle de la disparition de l’ancien sportif a rapidement fait le tour de la Toile, poussant le monde du sport a réagir. Et après Sébastien Chabal ou encore Bernard Laporte, ce sont les All Blacks qui ont tenu à honorer la mémoire de Christophe Dominici sur Twitter : "Petit par la taille mais un titan sur le terrain, Christophe Dominici, nous ne t’oublierons jamais. Repose en paix, cher ami". Christophe Dominici avait marqué les mémoires en 1999 lors de la Coupe du monde de rugby en marquant un essai contre les All Blacks. A la fin de ce match, la France s’était qualifiée pour la grande finale contre l’Australie.

Les hommages se multiplient

En plus des All Blacks, Christophe Dominici a eu droit à de nombreux hommages de la part de plusieurs personnalités, dont notamment Jean-Luc Reichmann qui s’est exprimé sur Twitter : "Un des plus beaux souvenirs à tes côtés Christophe, à Cardiff. Quart de finale de la Coupe du Monde. 2007 victoire de la France contre les Blacks. Quelle folie nous avons vécu dans les tribunes. Toutes mes pensées vont à Loretta et à tes deux petites filles. Nous avons partagé de tellements beaux moments ensemble. Une très grande tristesse s'empare de moi ce soir Christophe Dominici, joueur de l'équipe de France de rugby nous a quitté à l'âge de 48 ans".

Small in stature but a titan on the field, Christophe Dominici we will never forget you.



Rest In Peace dear friend. https://t.co/Ix7orU1jDi — All Blacks (@AllBlacks) November 24, 2020

Par Alexia Felix