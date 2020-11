Christophe Dominici mort : L’Ultime hommage des Bleus au Stade de France

L’émotion était au rendez-vous au Stade de France ce samedi 28 novembre. Juste avant le coup d’envoi du match contre l’Italie pour la Coupe d’automne des nations, l’équipe de France de rugby a tenu à rendre un ultime hommage à Christophe Dominici, mort il y a quelques jours à l’âge de 48 ans. Ainsi, une minute de silence a été observée par les joueurs en mémoire de l’ancien international. Pour la rencontre, les joueurs ont également porté un maillot spécial avec le surnom "Domi" inscrit sur la manche gauche. Une grande bâche de plusieurs mètres à l’effigie de Christophe Dominici a également été déployée dans les tribunes du Stade de France.

Fabien Galthié rend hommage à son ami

Un très bel hommage qui a eu lieu sous les yeux de la veuve de Christophe Dominici, et de son père. Tous deux ont été invités par Bernard Laporte, alors que le Stade de France était presque entièrement vide à cause de la crise sanitaire actuelle. A l’issue de la victoire contre l’Italie, l’équipe de France a tenu à la dédier à Christophe Dominici. De son côté, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France et ancien coéquipier de Christophe Dominici n’a pas pu cacher son émotion lors d’une conférence de presse après le match : "Depuis l'annonce de la disparition, c'est tout le temps (que c'est difficile, NDLR), c'est comme ça. C'est avec ses proches... Disons que ce sont mes plus beaux moments de rugby".

Nous avons beaucoup pleuré ce soir. , on espère que tu as apprécié le match de nos garçons depuis là-haut. Tu nous manques. Repose en paix. #XVdeFrance #NeFaisonsXV #MerciDomi pic.twitter.com/JtEXJLGdpJ — France Rugby (@FranceRugby) November 29, 2020

Par Alexia Felix