Christophe Dominici mort : Sa compagne réfute la thèse du suicide, elle s’explique

Le 24 novembre dernier, le corps de Christophe Dominici a été retrouvé sans vie au pied d’un immeuble désaffecté dans le parc de Saint-Cloud dans les Hauts de Seine. Rapidement, une enquête a été ouverte : "Si la thèse de l’accident reste envisageable, celle du suicide est privilégiée puisqu’un témoin oculaire l’ayant aperçu sur le toit de l'ancienne caserne de Sully a expliqué que sa chute, d’une dizaine de mètres, est "difficile à interpréter", a rapporté Le Parisien. Interrogée par les enquêteurs, Loretta Denaro, la compagne de Christophe Dominici, a fait savoir qu’elle "rejette fermement la thèse du suicide. Elle l'a dit et redit aux enquêteurs", expliquent nos confrères. Dans les colonnes de Paris Match, la mère de Kiara et Mya est sortie de son silence et a fait des confidences sur l’état d’esprit de son compagnon ces derniers temps : "L'échec du projet de relance de Béziers l'a détruit. Vous savez, Christophe, c'est un homme qui a beaucoup été aimé. Alors lire toutes les critiques, ça l'a beaucoup affecté, il s'est senti isolé, abandonné".

"C’est impossible"

Malgré tout, Loretta Denaro est persuadée que Christophe Dominici n’a pas pu se suicider : "Ce n'est pas possible, il avait trop de vie en lui pour faire ça, non, c'est impossible ! Je pense que ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Tout allait bien. Les travaux de notre maison en construction à Sèvres avançaient, on avait plein de projets, les filles allaient bien. C'est impensable ! Impensable. Quand il est parti ce matin-là, il n'a fait aucun geste étrange, il ne m'a lancé aucun regard particulier, il n'a pas plus embrassé ses filles que d'habitude. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il voulait protéger tout le monde, ses parents surtout, mais moi, j'étais toujours là, je voyais ses peines, je connaissais tout. C'est impossible, impossible".

