Christophe Dominici mort : Son père lui rend un hommage bouleversant

Trois mois après la mort de Christophe Dominici, son père est sorti de son silence. Si la thèse du suicide a été évoquée, ses proches ne veulent pas y croire. Le 24 novembre dernier, l'ancien rugbyman du XV de France serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté situé dans le parc de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, et aurait sauté. Un cycliste a été témoin de la scène et a raconté cette version aux enquêteurs. Lors de ce drame, sa femme, Loretta, était partie à sa recherche ne le voyant pas revenir et était tombée sur son corps inanimé au sol... Depuis ce jour, le père de Christophe Dominici s'était muré dans le silence, mais ce dernier a rendu un vibrant hommage à son défunt fils. Une réédition de son autobiographie "Bleu à l'âme" paraît ce jeudi 25 février, et son père lui a consacré une préface des plus bouleversantes.

"on m'enlève la moitié qui me faisait vivre"

S'adressant directement à Christophe Dominici, Jean a démarré : "Mon Cristh, quelque chose devenu rare depuis que tu es parti s'est produit aujourd'hui", avant de poursuivre : "J'ai été heureux pendant quelques minutes. Un de tes chevaux a gagné, Christophe! Tu vois, tu l'as bien choisi. Je suis sûr que de là-haut, tu l'as vu franchir la ligne en tête et ça a dû te faire plaisir à toi aussi. C'est bon d'imaginer qu'on puisse encore partager des moments de bonheur tous les deux. J'ai su que Max (Guazzini) était venu te rendre visite ce matin, au cimetière de la Ritorte, à Hyères où tu reposes avec ta soeur, Pascale. Ta mère y va tous les jours ; moi, tous les deux jours, j'ai du mal." Poursuivant cette lettre ouverte adressée à son défunt fils, il évoque sa douleur : "Ne plus te voir. Ne plus t'entendre. C'est dur. On m'a enlevé ta soeur et c'est une partie de moi-même qui est partie avec elle. Maintenant, on m'enlève la moitié qui me faisait vivre et plus rien n'a de sens."

Dans cette préface, Jean Dominici réfute également la thèse du suicide. "On t'a retrouvé sur le sol. Mort sur le coup, mais gisant sur le dos. Pas face contre terre comme quelqu'un qui se jette volontairement dans le vide", explique-t-il, en ajoutant : "Ton corps n'était pas disloqué, ton visage pas abîmé. Tes ongles seulement semblaient avoir été arrachés, comme si tu avais tenté de te rattraper." Depuis ce terrible jour, de nombreuses questions demeurent toujours sans réponse concernant les causes de la mort de ce sportif de 48 ans tant apprécié.

Par Solène Sab