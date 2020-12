Christophe Dominici mort : un proche fait de terribles révélations sur son état de santé

Le monde du rugby est encore sous le choc. Le 24 novembre dernier, l'ancien champion Christophe Dominici disparaissait. Les circonstances de sa mort étant floues, une enquête a été ouverte. En effet, les enquêteurs souhaitaient savoir si la mort du rugbyman était due à un accident ou un suicide. Et pour cause, un témoin présent sur place a affirmé avoir vu Christophe Dominici monté sur un bâtiment désaffecté avant de chuter de tout son poids. Des analyses toxicologiques ont également été réalisées afin de voir si le sportif était dans son état normal au moment des faits. Mais ces dernières n'ont rien révélé.

Les premiers éléments ont rapidement conduit à un suicide. Et pour cause, l'état psychologique du champion inquiétait depuis plusieurs années maintenant. En effet, après une rupture avec sa première femme, Ingrid, Christophe Dominici a sombré dans une grave dépression.

des révélations qui en disent long

Et ce lundi 7 décembre, un autre proche vient de faire d'étranges confidences sur sa santé mentale, comme le rapporte l'Équipe. Et ces dernières en disent long...Christophe Dominici aurait été victime "de bouffées délirantes", quelques jours avant sa mort. Ledit proche ajoute ensuite qu'"il se disait notamment poursuivi par des hommes en uniforme et armés, qu’il assimilait à des policiers d’une brigade anticriminalité ou des gendarmes de l’unité d’élite du GIGN". Des déclarations confirmées par le parquet auprès de l'AFP : "Concernant l'affirmation d'un de ses proches sur son état psychologique, c'est en effet ce qui a été rapporté aux enquêteurs par ses proches, sans que d'autres éléments puissent confirmer cet état, qui pourrait également expliquer sa chute".

Par J.F.