Christophe Dugarry : ses propos sur Antoine Griezmann choquent la Toile

Champion du monde en 1998, Christophe Dugarry a continué sa carrière dans le football. Il a démarré en tant que commentateur sportif avant d’avoir sa propre émission sur RMC sport depuis 2016, Team Duga. Cette dernière s’arrêtera le 9 juillet prochain et ce n’est pas pour autant que l’ancien joueur de foot agacé par les propos de Pierre Ménès, s’est adouci pour autant. Il est connu pour son caractère bien trempé, aussi bien sur le terrain que sur les plateaux télés. Ce mercredi 1er juillet il s’en est pris vivement à l’entraîneur du club Quique Setién. "Il ne sait pas comment faire jouer son équipe. Il est complètement dépassé. Je suis persuadé qu’il n’a rien contre Griezmann, mais qu’il est juste incompétent".

"il a peur de quoi ?"

Mais Christophe Dugarry ne s’est pas arrêté là. Il s’en est ensuite pris à l’attaquant du Barça et actuel Champion du monde, Antoine Griezmann. Selon lui, il n’arrive pas à trouver sa place dans l’équipe notamment à cause de ses relations plus que tendues avec Lionel Messi, qui ont récemment pris la pose ensemble lors du Ballon d'or 2019. "Il a peur de quoi ? Il a peur d'un gamin qui fait 1m50 et qui est à moitié autiste ? Il n'a qu'à montrer ses corones au bout d'un moment, ça va les conneries". Mais ses propos n’ont pas fait l’unanimité auprès des internautes. Certains n’ont pas hésité à pointer du doigt la remarque de l’animateur alors que de nombreuses personnes vivent avec la maladie. C’est le cas notamment du journaliste sportif de la chaîne l’Équipe, Yoann Riou "Je viens d'entendre les paroles de Christophe Dugarry. Je n'ai plus de mots. Comment peut-on en arriver là ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce permis ?".

Je viens d'entendre les paroles de Christophe Dugarry. Je n'ai plus les mots. Comment peut-on arriver là ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce permis ? — Yoann Riou (@riouyoann) July 2, 2020

Dugarry qui traite Messi de gamin d'1m50 à moitié autiste pic.twitter.com/in1rtct4H2 — (@dxvid26) July 2, 2020

Par J.F.