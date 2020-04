Confinement - Hugo Lloris : Ses rares confidences sur sa famille

Hugo Lloris a toujours privilégié la discrétion en ce qui concerne sa vie privée. Mais alors que le confinement se poursuit dans de nombreux pays à travers le monde, le capitaine de l’équipe de France de football a accepté de faire de rares confidences lors d’un entretien avec nos confrères du Parisien ce vendredi 24 avril. Actuellement à Londres avec sa femme Marine et leurs trois enfants, Hugo Lloris a raconté son confinement : "En 8 ans à Londres, je n'ai jamais connu un printemps aussi ensoleillé. Ça influe sur le moral. On suit les règles du confinement. Je me focalise sur l'essentiel : ma petite famille. Les journées sont bien remplies. Avec mon épouse, on consacre le plus de temps possible à nos trois enfants. C'est un vrai travail d'équipe. Entre les tâches ménagères, la cuisine, les devoirs des filles et l'attention, toute particulière, portée à mon petit bonhomme de 7 mois, il y a toute une organisation".

"Etre avec eux est une source d’évasion"

Hugo Lloris a révélé s’être mis à la cuisine pour sa famille : "On a créé une routine centrée sur les enfants. On fait attention à la nutrition. Je cuisine. Une compagnie nous livre des ingrédients et je suis les recettes. Ce sont des plats healthy, un peu recherchés. Ça peut me prendre jusqu'à une petite heure, mais j'aime bien ça. J'ai du temps". Et face à au Covid-19 qui fait des ravages dans le monde, Hugo Lloris a dû fournir des explications à ses enfants : "On l'explique avec des mots simples. La grande a neuf ans et demi. Sa perception de ces choses-là est un peu plus importante que chez la cadette âgée de 6 ans. Les enfants ont cette faculté d'insouciance qu'il nous est impossible d'avoir comme adultes. Etre avec eux est, pour moi, une source d'évasion".

Par Alexia Felix