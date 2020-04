Coronavirus : Franck Ribéry, son geste incroyable pour le rappeur Kofs

Le monde entier vit une crise sanitaire sans précédent. De nombreux gouvernements ont placé leur pays en confinement, fermant leurs frontières tandis que l'économie mondiale tourne au ralenti... La pandémie de coronavirus a fait des milliers de morts et aucun remède n'a pour le moment été trouvé. Si les scientifiques font chaque jour de nouvelles avancées, le Covid-19 reste encore une source de mystère. En tout cas, pendant cette période de crise, la solidarité est au rendez-vous. Chacun contribue à sa manière pour venir en aide aux hôpitaux, aux citoyens, à leur entourage ou à leurs familles. D'ailleurs, Franck Ribéry n'a pas hésité à aider un de ses amis proches, le rappeur Kofs et lui a permis de retrouver sa mère, bloquée en Algérie.

"l’homme en or qui se cache derrière le formidable footballeur"

C'est sur son compte Instagram que le rappeur Kofs a décidé de remercier "publiquement son frère", ce mardi 28 avril. Dévoilant une photo de lui en compagnie de Franck Ribéry, le rappeur a partagé le message suivant : "La famille, les gens humbles et généreux sont souvent les plus discrets. Ce n’est pas dans mes habitudes mais je tiens à remercier mon frère, mon sang, Franck Ribéry, d’avoir organisé le rapatriement de ma mère que j’aime tant d’Alger à Marseille en mettant à sa disposition un avion privé. Je tenais à le faire publiquement afin que vous sachiez l’homme en or qui se cache derrière le formidable footballeur ... merci encore mon frère.". Le milieu offensif de la Fiorentina lui a alors répondu : "Je connais la valeur d'une mère... rien ne la remplace. Je ne te demande qu'une chose frérot, c'est de prendre soin d'elle surtout en ce mois de Ramadan. Je n'ai besoin d'aucune reconnaissance que celle d'Allah.". Au début de la pandémie de coronavirus, Franck Ribéry avait fait un don de 50 000 euros aux hôpitaux de Florence.

Par Solène Sab