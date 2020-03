Coronavirus : Kylian Mbappé appelé à la rescousse par le gouvernement

L’épidémie de coronavirus s’aggrave de jour en jour. Ce lundi 16 mars, on compte près de 170 000 personnes infectées par le coronavirus, un peu plus de 6500 morts dont 127 en France. Pour tenter d’empêcher une propagation trop rapide du virus, les autorités françaises ont donné un certain nombre de consignes comme par exemple se laver régulièrement les mains et respecter une distanciation sociale. Des consignes pas toujours respectées par une partie de la population. Pour tenter de sensibiliser un maximum de Français, le gouvernement a fait appel à Kylian Mbappé et plusieurs autres joueurs du PSG. Les footballeurs – contraints au repos pour cause d’épidémie – ont participé à une vidéo qui rappelle les gestes à adopter pour se protéger du coronavirus vendredi 13 mars.

Des consignes pour éviter une contagion trop rapide

Sur la vidéo, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Marquinhos se succèdent face caméra. "Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Toussez ou éternuez dans votre coude. Si vous êtes malades, restez chez vous. Ne faites pas la bise ou ne vous serrez pas la main pour vous saluer. Faites attention à vous et à vos proches", concluent les Parisiens qui ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. A noter que Kylian Mbappé a été testé après avoir souffert d’une angine la semaine dernière. Le test du champion du monde 2018 s’était révélé négatif. A noter également que ces consignes se sont depuis intensifiées et qu’il est désormais conseillé à la population de rester chez elle.

