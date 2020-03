Coronavirus : Kylian Mbappé fait un don généreux à la Fondation Abbé Pierre

Les personnalités s'impliquent pour aider dans cette crise sanitaire contre le coronavirus. Pour venir en aide aux soignants et aux personnes les plus démunies, les dons se sont multipliés. En Italie, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, Donatella Versace a fait un don de 200 000 euros à l’hôpital de Milan. A son tour, Rihanna a versé 4,6 millions d'euros à sa fondation Clara Lionel pour que les fonds soient donnés à des associations aux États-Unis, en Afrique et dans les Caraïbes. En France, le footballeur Kylian Mbappé a décidé de faire un généreux don à la Fondation Abbé Pierre.

Une belle générosité

Si l’attaquant du PSG n'a pas dévoilé son geste, c'est la Fondation Abbé Pierre qui a remercié Kylian Mbappé à travers un communiqué de presse. "Sa générosité permettra notamment de mettre en œuvre des actions de première urgence : accès à l'eau et à l'hygiène des personnes en grande précarité, accès à l'alimentation et mise à l'abri de personnes sans domicile, financement de maraudes, etc. La Fondation adresse à Kylian Mbappé ses plus vifs remerciements pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité", est-il écrit sans indiquer le montant de ce don. Sur les réseaux sociaux, le footballeur de l'équipe de France a ensuite adressé un message de soutien à la Fondation : "Les plus fragiles ne sont pas confinés. Ne les oublions pas. Bravo et force à la Fondation Abbé Pierre".

Par Marie Merlet