Coronavirus : le basketteur Rudy Gobert testé positif, la NBA suspend sa saison

Le monde du basket n'avait pas encore été impacté par le virus qui sévit depuis plusieurs semaines maintenant. Après le foot et des matchs reportés ou annulés, c'est la saison de NBA qui est à l'arrêt. Depuis le début de l'année, cette dernière broie du noir. En effet, elle a dû faire face à la disparition de la légende Kobe Bryant et de son ancien patron David Stern.

Et ce jeudi 12 mars, c'est le coronavirus qui est venu mettre à mal la saison de NBA. Le joueur français du Utah Jazz, Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus.



Des mesures exceptionnelles

Dans un communiqué elle a annoncé sans grande surprise : "La NBA suspend le reste des matchs prévus au calendrier jusqu'à nouvel ordre". Cette dernière est censée se terminer dans deux mois, le 15 avril, avant la phase des play-offs. Elle subit donc que le même sort que de nombreux artistes qui ont vu leurs concerts annulés.

Le club réagissait quelques minutes plus tard : "Ce (mercredi) matin, un joueur du Jazz a été testé négatif pour la grippe saisonnière, une angine et une infection des voies respiratoires. Ses symptômes ont diminué au cours de la journée, cependant, par mesure de précaution, la décision a été prise de le tester pour le Covid-19. Un résultat positif préliminaire est tombé avant le coup d'envoi du match à Oklahoma City".

Un de ses coéquipiers, Evan Fournier a tenu à rassurer les fans dans la soirée "Je viens de parler au téléphone avec Rudy. Il va bien. Que personne ne panique".

Par J.F.