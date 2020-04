Coronavirus : Les Bleus envoient un message de soutien aux soignants

Depuis le début de la crise sanitaire qui touche le monde, tous les regards sont portés vers les soignants. En effet, en plus d'être en première ligne face au coronavirus, ces derniers doivent faire face à de nombreuses pénuries. Les masques et les blouses viennent à manquer, ils risquent donc leur vie tous les jours pour soigner des vies, et certains sont épuisés.

Ils peuvent malgré tout compter sur le soutien des Français pour leur redonner un peu de courage. Les hommages sont nombreux à travers le monde, avec ceux notamment de Kate et William. Cela fait plusieurs jours qu'à 20h de nombreux citoyens applaudissent à leur fenêtre pour remercier les soignants pour leur travail. Les dons aux hôpitaux affluent également de toutes parts.

les bleus derrière les soignants

Et dimanche, ce sont Didier Deschamps et les Bleus qui ont décidé d'apporter leur soutien. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, les joueurs et l'entraîneur apparaissent dans plusieurs extraits filmés individuellement et assemblés au montage.

"D'habitude, c'est vous qui êtes derrière nous pour nous encourager", commence Didier Deschamps, "Aujourd'hui, c'est vous qui disputez le match" continue ensuite Benjamin Pavard. Les joueurs ont ensuite tenu à rappeler la consigne de sécurité la plus importante aux yeux des soignants qui ne cessent de le répéter face au relâchement de certains Français : "Nous pour vous aider, nous restons à la maison". Les champions du monde, décorés de la Légion d'honneur, concluent ensuite : "Vous allez gagner, nous en sommes certains. Et au coup de sifflet final, vous ramènerez la victoire contre ce virus à la maison".

Les Bleus et le staff vous soutiennent et vous remercient, vous, l’ensemble du personnel soignant présent dans les hôpitaux de France #FiersdetreBleus pic.twitter.com/IHdz70moLV — Equipe de France (@equipedefrance) April 5, 2020

Par J.F.