Coronavirus : Marie Portolano en larmes sur le plateau du Canal Sport Club

Le coronavirus est sur toutes les lèvres. Le monde entier est touché par ce terrible virus et des mesures exceptionnelles ont été prises par tous les pays. Toutes les compétitions sportives ont été annulées ou déplacées ce qui change radicalement le quotidien de nombreux salariés. Même les chaînes télé sont impactés par ces annonces. Ce samedi 14 mars, Marie Portolano présentait le dernier numéro du "Canal Sport Club" en clair sur Canal + mais sans public et elle a annoncé une nouvelle surprenante en direct à tous les téléspectateurs. Le "Canal Football Club" prévu ce dimanche 15 mars, qui devait également être tourné sans public, a finalement été annulé. En révélant cette information, Marie Portolano n'a pas pu cacher son émotions et a eu les larmes aux yeux.

Une émotion intense

Le verdict est tombé. Il n'y aura pas de "Canal Football Club" ce dimanche 15 mars à cause du coronavirus. En plein direct, Marie Portolano a expliqué avec une vive émotion : "Merci à vous d'avoir été avec nous. On vient d'apprendre que le Canal Football Club qui était prévu demain à 19h40 sur Canal. a été annulé. Donc voilà, on se retrouve quand le sport reprend. En attendant, restez chez vous. Il y a plein de trucs à regarder sur Canal, sur My Canal pardon. Il y a plein de documentaires à voir. Il y a plein de trucs superbes, donc n'hésitez pas à regarder Canal et My Canal. Mais on était la dernière émission en clair sur Canal, c'est quand même quelque chose". Les chroniqueurs présents à ses côtés ont tenté de lui apporter leur soutien mais la présentatrice a eu du mal à retenir ses larmes, ce qui a bouleversé les téléspectateurs.

