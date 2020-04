Coronavirus : Neymar fait un énorme don à l'UNICEF

Pour venir en aide aux soignants et aux personnes les plus démunies, les personnalités sont de plus en plus nombreuses à faire un geste de soutien. Les appels aux dons se multiplient comme avec Baptiste Giabiconi pour la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, ou encore Thierry Lhermitte pour la Fondation pour la recherche médicale. Afin de lutter contre cette crise sanitaire, certaines célébrités ont été généreuses en versant des sommes importantes. Sans que le montant ait été dévoilé, Kylian Mbappé a fait un "très gros don" à la Fondation Abbé Pierre. A son tour, le footballeur Neymar aurait effectué un important don à l'UNICEF, selon la chaîne brésilienne SBT.

Neymar continu les entraînements sportifs

Pour participer financièrement à la lutte contre la pandémie de coronavirus, l'attaquant du PSG "aurait donné 5 millions de reals (environ 880 000 euros) à l'UNICEF", rapporte L'Equipe sur cette précieuse aide. "Le joueur n'a pas confirmé l'information mais ne l'a pas niée non plus", a révélé l'émission Fofacalizando. Confiné au Brésil, Neymar continu chez lui les entraînements sportifs pour garder la forme. Alors que les compétitions en France ont été suspendues, le footballeur se prépare déjà pour le retour sur la pelouse. "Je profite de ce moment de distanciation sociale pour maintenir ma forme physique. Ricardo (son préparateur physique personnel) a préparé un programme d'entraînement intense pour que je sois prêt pour le retour des compétitions", a-t-il expliqué dans un communiqué relayé par les médias brésiliens. La période n'est donc pas au repos.

Par Marie Merlet