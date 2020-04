Coronavirus : Neymar, Olivier Giroud… Les sportifs engagés contre la maladie

Neymar ne cesse de s’impliquer dans la lutte contre le coronavirus. Il y a quelques jours, la star du PSG a décidé de faire un important don financier en participant à une levée de fonds en faveur des favelas. Ainsi, Neymar n’a pas hésité à donner 900 000 euros à l’Unicef. Et après ce très beau geste, Neymar a accepté de prêter son image à l’Organisation des Nations Unies (ONU) afin de délivrer un message important dans la lutte contre le coronavirus. Alors que le covid-19 touche de nombreux pays à travers le pays, plusieurs footballeurs dont Neymar, Olivier Giroud, Eugénie Le Sommer, mais aussi le pilote Charles Leclerc ou encore le rugbyman Dan Carter ont accepté de prêter leur image à l’ONU pour l’opération "le match de nos vies".

"Nous sommes solidaires"

Dans une vidéo dévoilée sur la Toile, les sportifs rappellent les gestes simples à faire en cette période de confinement : "Nous ne pouvons pas manquer le match de notre vie. Les enjeux sont importants et l'ennemi nous détruit. Nous devons contenir le virus, nous devons être unis et responsables, unis et responsables pour former une équipe forte et efficace. Nous devons nous entraider et ne pas oublier les communautés les plus vulnérables du monde. Nous sommes solidaires : empêchons le virus de gagner du terrain, de prendre le contrôle de nos vies, de nous éloigner de ceux que nous aimons le plus. Ensemble, adoptons des gestes simples. Ensemble, protégeons nos aînés. Ensemble, respectons les conseils de confinement de nos autorités. Ensemble, soutenons les travailleurs de santé qui se battent en première ligne, et tous ceux qui travaillent dur pour faciliter notre vie au quotidien. Ensemble, nous pouvons former la meilleure équipe. Et ensemble, nous gagnerons le match de notre vie !".

Par Alexia Felix