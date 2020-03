Coronavirus : Neymar a quitté la France

Neymar ne se sera pas fait prier pour quitter la France… Alors que le président de la République, Emmanuel Macron a annoncé, ce lundi 16 mars 2020, que le confinement dans l’Hexagone, durera au moins quinze jours, Neymar a donc fait le choix de retourner au Brésil. Le joueur qui défend les couleurs du maillot parisien tout au long de l’année a décidé de retourner auprès de toute sa famille.

Comme le rapporte le site Foot Mercato, le numéro 10 du PSG s’est envolé pour le Brésil en début de semaine et a donc temporairement abandonné sa résidence située à Bougival, dans les Yvelines, où il vit seul. Le joueur de l’équipe parisienne n’est pas le seul à avoir fui l’Hexagone puisque son coéquipierThiago Silva a lui aussi pris un vol en direction du Brésil, ce mardi 17 mars 2020 au soir. Il y a quelques jours, son épouse Isabelle Silva avait déjà évoqué leur souhait de quitter la France : "On va décider si on reste ou pas, parce que le virus est partout. Mon mari attend aussi une position de son travail. Pour l’instant, nous sommes là, vraiment tristes avec tout ça, mais on a beaucoup de confiance que tout va se passer le plus vite possible" avait-elle écrit sur Instagram.

Parmi les joueurs du Paris Saint-Germain ayant fait le choix de rester dans leurs appartements parisiens figurent Marco Verratti, Pablo Sarabia et Ander Herrera.

Les compétitions de football suspendues

Si on parle pour l’instant de quinze jours de confinement, tous les évènements sportifs ont été déjà reportés par mesure de précaution. Ainsi, l’UEFA a pris la décision de décaler l’Euro d’une année. La compétition européenne débutera donc en juin 2021. Un report qui permettra aux différentes ligues et coupes nationales d’être menées à terme, malgré un décalage de quelques mois.

Par E.S.