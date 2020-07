Coronavirus : Novak Djokovic testé positif, il répond aux critiques

Novak Djokovic s’était attiré la colère des internautes il y a quelques semaines en annonçant la tenue d’un tournoi de tennis caritatif en Serbie et en Croatie, malgré la crise du coronavirus. Et rapidement, le tennisman avait annoncé dans un communiqué avoir été testé positifs au covid-19 : "Quand nous sommes arrivés à Belgrade, nous avons été testés. Mon résultat était positif tout comme celui de Jelena alors que ceux de nos enfants sont négatifs.Tout ce que nous avons fait le mois dernier, nous l’avons fait avec notre cœur et de sincères intentions. Notre tournoi voulait réunir et partager un message de solidarité et de compassion à travers notre région. Nous avons organisé le tournoi alors qu’à ce moment-là, le virus était faible, croyant que les conditions pour le recevoir étaient toutes réunies. Malheureusement, le virus est toujours présent et c’est une réalité avec laquelle nous devons toujours apprendre à vivre".

"Une chasse aux sorcières"

Mais les explications de Novak Djokovic n’ont pas empêché les internautes de se montrer très virulents envers le sportif. Face aux nombreuses critiques, Novak Djokovic a décidé de répliquer. Auprès du site serbe Sportski Zurnal, le tennisman de 33 ans a déploré l’insistance des critiques à son égard : "Je vois beaucoup de critiques. Il est clair qu'il existe quelque chose de plus, comme s'il existait un agenda, quelqu'un doit porter le chapeau, une personnalité de taille doit être le principal fautif". Novak Djokovic a ensuite a décrit ces attaques comme "une sorte de chasse aux sorcières". Après l’annulation du tournoi, le père de Novak Djokovic avait rejeté la faute sur Grigor Dimitrov : "Nous ne savons pas où il l'a attrapé, mais il l'a eu. Il t'a fait beaucoup de mal à toi (Novak), à la Croatie, à la Serbie et à ma famille. Il aurait dû être testé dans son pays d'origine", avait-il déclaré à la chaîne télévisée croate RTL.

Par Alexia Felix