Coronavirus : Pierre Ménès adresse un tendre message à son épouse

Atteint par le coronavirus, Pierre Ménès a vu son état de santé se dégrader rapidement. Amaigri et fatigué, le journaliste sportif avait été hospitalisé avant de pouvoir rentrer chez lui pour retrouver la forme. Personne à risque à cause de ses problèmes de santé et sa double greffe, Pierre Ménès a réussi à guérir et a perdu 15 kilos. Alors qu'il était resté confiné chez lui avant de découvrir qu'il était touché par le Covid-19, Pierre Ménès a confié ses interrogations dans une interview accordée au média suisse Bluewin. Il assure de nouveau ne pas comprendre comment il a été contaminé car il suivait avec précaution les mesures de confinement.

"Sans elle, je serais mort"

Ce qui reste un "mystère" à ses yeux, d'autant plus que son épouse Mélissa n'a pas attrapé le coronavirus. "Toujours extrêmement fatigué", Pierre Ménès explique qu'il n'avait pas "une forme respiratoire" des symptômes de la maladie, mais une "forme digestive". C'est un "scanner thoracique" qui a permis de lui diagnostiquer le coronavirus. "J’étais alité toute la journée, je ne faisais que dormir, je me suis vu partir", raconte-t-il sur son séjour à l'hôpital. Si Pierre Ménès ne manque pas de partager son admiration pour le personnel médical, il doit son moral au soutien de sa femme. "Elle est formidable. Sans elle, je serais mort. Si j'avais été seul à la maison, confiné, je serais parti...", a-t-il confié. Bien que la télévision ne soit pas sa priorité pour le moment, Pierre Ménès n'a pas dit son dernier mot : "Je suis un guerrier, je me battrai jusqu’au bout, je retournerai sur les plateaux télé".

Par Marie Merlet