Coronavirus : Pierre Ménès sorti de l’hôpital, il donne des détails sur sa maladie

Lundi 13 avril, c’est un Pierre Ménès amaigri et fatigué qui s’est exprimé sur ses réseaux sociaux. Dans une courte vidéo publiée sur Twitter, le journaliste sportif a révélé qu’il était hospitalisé à l’hôpital Beaujon car atteint par le Covid-19. L’animateur a raconté son calvaire précisant qu’en ce mardi 14 avril, il avait pu regagner son logement. "Je me suis auto-confiné très tôt. C’est très bizarre. Mon état s’est dégradé chez moi. J’avais une sorte d’épuisement absolue et des diarrhées permanentes. Ça a dégénéré au fil des jours. J’ai eu une grosse crise de gouttes. (…) J’ai pris la décision d’aller à l’hôpital. J’ai fait un scanner positif au coronavirus mais le test a été négatif. Je suis arrivé le mardi à Poissy, je suis rentré hier après-midi chez moi", dévoile Pierre Ménès qui révèle avoir perdu 15 kilos à cause de la maladie. Si le journaliste "va mieux" et "a pu retrouver sa femme et ses chiens", il reste toutefois fragile.

Le journaliste "a priori" guéri

Profitant de son passage dans "Les Grandes gueules" de RMC, le journaliste de Canal + a tenu à rendre hommages aux soignants. "Je ne peux pas prendre la parole sans remercier le personnel hospitalier, avec une gentillesse et une compréhension. On a beaucoup de chance", témoigne-t-il ajoutant être "a priori guéri". Interrogé sur des possibles dates de reprises des compétitions de football, Pierre Ménès s’est montré – comme toujours – très franc. "Je m’en fous mais tellement, le foot est tellement accessoire, je constate qu’énormément de joueurs font preuve de générosité incroyable. J’ai eu d’innombrables messages de gens du monde du foot", déclare-t-il. "On n’insiste pas assez sur ce que fait le monde du foot, ce ne sont pas des gros égoïstes qui pensent qu’à eux. Ce n’est pas la réalité", ajoute-t-il. Le journaliste conclut son intervention non sans une pointe d’humour. "J’ai perdu 15 kilos, j’aimerais les reprendre rapidement aux restaurants !"

Par Ambre L