Coronavirus : Rudy Gobert rattrapé par sa blague sur le virus

Après le foot, le ski ou encore le tennis, c'est au tour de la NBA d'être impactée par l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde. Un premier joueur a été testé positif au covid-19, il s'agit du pivot français Rudy Gobert qui évolue dans la franchise de l'Utah Jazz. La NBA suspend donc tous les matchs "jusqu'à nouvel ordre". Mercredi, le joueur était annoncé forfait. Malade, il présentait des symptômes qui se sont atténués au cours de la journée. Mais il a été testé par "mesure de précaution" indique la franchise. Un autre joueur français, Evan Fournier, a donné des nouvelles de Rudy Gobert via son compte Twitter. Il écrit : "Pour les Français qui se réveillent. J'ai eu Rudy Gobert au téléphone, il va bien ! Ne cédons pas à la panique". Quelques jours plus tôt, le Français avait eu une blague malheureuse sur le coronavirus qui refait surface…

Une blague qui passe mal…

Une vidéo de Rudy Gobert est réapparue sur les réseaux sociaux et ne fait pas rire tout le monde. On y voit le joueur lors d'une conférence de presse lundi 9 mars. Jusque-là rien d'anormal mais au moment de quitter la salle, il revient touche tous les micros, tablettes posés sur la table pour enregistrer ses déclarations. En contradiction avec la demande de la NBA qui déconseille de toucher les micros pour éviter la propagation du coronavirus… Une blague en référence au covid-19 qui passe mal surtout que deux jours plus tard Rudy Gobert est testé positif ! Son geste suscite des réactions plutôt négatives sur Twitter. La vidéo est reprise par de nombreux internautes, le "mauvais timing" est évoqué tout comme "l'arrogance" du joueur…

Par Valentine V.