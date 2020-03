Coronavirus : Rudy Gobert testé positif, il s'excuse après son geste déplacé

Le coronavirus a infecté la NBA ainsi que de nombreux autres sports. Toutes les compétitions commencent peu à peu à être décalées ou même annulées. Le Français Rudy Gobert a été le premier basketteur a avoir été testé positif au COVID-19. Si cette situation est inquiétante, les Internautes ont été nombreux à l'avoir critiqué après cette annonce. En effet, deux jours avant d'apprendre qu'il était contaminé par ce terrible virus, Rudy Gobert avait réalisé une blague de mauvais goût et s'était attiré les foudres de nombreuses personnes. Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée le lundi 9 mars, le joueur qui évolue dans la franchise de l'Utah Jazz, s'était moqué du coronavirus et s'était amusé à toucher tous les micros, après que la NBA ait déconseillé à ses joueurs de le faire pour éviter la propagation du virus... Cependant, le destin semble l'avoir rattrapé et le joueur a pris conscience de son erreur. Il a d'ailleurs tenu à s'excuser sur son compte Twitter.

"J'ai manqué de discernement et le reconnais"

Le 12 mars, Rudy Gobert a tenu à s'excuser publiquement après son geste déplacé lors de la conférence de presse. Il a partagé un message en français et en anglais sur Twitter où il écrit notamment : "Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont témoigné du soutien au cours des dernières 24h. Pas mal d'émotions m'ont traversé depuis mon diagnostic... principalement l'anxiété, la peur et même la honte par moment. Je souhaiterais d'abord m'excuser publiquement auprès des gens que je pourrais avoir mis en danger. Je ne pensais vraiment pas être porteur de cette pathologie. J'ai manqué de discernement et le reconnais. J'espère que cette histoire pourra servir à en éviter d'autres, en démontrant tout le sérieux qu'il nous faut adopter dans ces circonstances. Je suis actuellement entre de bonnes mains et tâcherai de me rétablir rapidement. Je vous encourage à faire tout le nécessaire pour préserver votre santé. Merci encore pour votre soutien.". Après ce message, les réactions ont été nombreuses et les Internautes lui souhaitent un bon rétablissement.

Par Solène Sab