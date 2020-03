Coronavirus : Rudy Gobert testé positif, son geste incroyable pour aider les victimes

Les victimes du coronavirus sont de plus en plus nombreuses chaque jour. Depuis ce samedi 14 mars, la France est passée en "stade 3" et Édouard Philippe a décidé de fermer tous les commerces qui n'ont pas une utilité "vitale" comme les bars, les restaurants, les cafés ou encore les discothèques. Le télé-travail est privilégié et il est demandé à tous les Français d'éviter de sortir et de rester chez eux. D'ailleurs, de nombreux visages publics tentent de faire passer ce message, comme Laeticia Hallyday qui a demandé à ses abonnés de "rester à la maison" pour éviter de propager le coronavirus. De son côté, Rudy Gobert, testé positif au Covid-19 et très critiqué après une blague de mauvais goût sur le virus, a décidé d'apporter son aide (et son argent) aux victimes.

500 000 dollars de dons

Un beau geste. Le basketteur français, qui a créé une polémique après s'être moqué du coronavirus lors d'une conférence de presse le 9 mars, a découvert qu'il était atteint du virus le 11 mars dernier. Après s'être excusé sur Twitter, Rudy Gobert a décidé de donner 500 000 dollars afin de soutenir les familles affectées par le coronavirus. C'est le club du basketteur, Utah Jazz, qui a relayé l'information ce samedi 14 mars. 200 000 dollars sont destinés aux fonds d'aides des personnes qui vont se retrouver sans travail à cause du report des matchs de la NBA, 100 000 dollars pour soutenir des familles de l'Utah, et la même somme est prévue pour celles d'Oklahoma City. Il a également fait un don aux familles des victimes en France. Rudy Gobert a expliqué dans un communiqué : "Ces dons sont un petit geste pour exprimer mon soutien à tous ceux qui sont touchés. Ils constituent la première des nombreuses mesures que je vais prendre pour essayer d'apporter un changement positif, tout en continuant à en apprendre davantage sur le Covid-19 et à sensibiliser les autres". Un geste qui pourrait servir d'exemple pour d'autres célébrités.

Rudy Gobert is donating more than $500,000 to support both the employee relief fund at Vivint Smart Home Arena and COVID-related social services relief in Utah, Oklahoma City and within the French health care system.



» https://t.co/dxy82zTqp3 — Utah Jazz (@utahjazz) March 14, 2020

