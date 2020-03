Coronavirus : testé positif, Rudy Gobert a perdu le goût et l'odorat

Si le monde du football est fortement touché par l’épidémie de coronavirus, celui du basket-ball est aussi très impacté. Ce dimanche 22 mars 2020, le premier joueur de NBA a avoir été testé positif au Covid-19, Rudy Gobert, a d’ailleurs donné de ses nouvelles.

Sur Twitter, le jeune homme de 27 ans est en effet sorti du silence pour évoquer son état et ses symptômes. L’occasion pour lui de parler d’un symptôme rare et tragique : "Juste pour vous tenir un peu au courant, la perte de l’odorat et du goût font sans aucun doute partie des symptômes. Je n’arrive pas à sentir quoi que ce soit depuis quatre jours. Est-ce que quelqu’un a vécu la même chose ?" a-t-il écrit.

Si les symptômes les plus répandus sont la fièvre, la toux sèche et la détresse respiratoire, Rudy Gobert fait quant à lui référence à l’anosmie, un symptôme plus rare qui engendre une perte temporaire de l’odorat et du goût. Face l’augmentation de ce symptôme, notamment chez les plus jeunes, le patron de la DGS, Jérôme Salomon, a déclaré que dans ce cas, "il faut appeler son médecin traitant et éviter toute automédication sans avis spécialisé de son médecin ou de son ORL".

La NBA fortement touchée

Si Rudy Gobert fait partie de ceux qui ont de lourds symptômes, la plupart de ses homologues ayant été testés positifs ne ressentent quant à eux, aucuns effets secondaires de la maladie. En 12 jours, au moins 14 joueurs de la NBA ont contracté le nouveau coronavirus, parmi lesquels la star de Brooklyn Kevin Durant, le joueur de Boston Marcus Smart ou encore Donovan Mitchell, coéquipier de Rudy Gobert à Utah.



La semaine dernière, le footballeur français Blaise Matuidi a également donné de ses nouvelles après avoir été testé positif au Covid-19.

Par E.S.