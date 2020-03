Coronavirus : Thiago Silva quitte la France à cause du manque de nourriture, les internautes le taclent

Le monde entier connait une terrible crise sanitaire. Chaque jour, des centaines de personnes sont contaminées par le Covid-19 et de nombreux malades perdent la vie. Pour tenter de combattre la propagation du coronavirus, l'Italie, l'Espagne ainsi que la France ont placé leur territoire en confinement. Après l'annonce du président de la République, ce lundi 17 mars, les Français se sont rués vers les supermarchés afin de faire des stocks et les rayons se sont vidés en quelques minutes. Depuis, des images de pénuries tournent sur les réseaux sociaux et inquiètent chaque jour les individus. Cela provoque même des tensions et des scènes presque chaotiques. Face à ce manque alimentaire, Thiago Silva a pris une grande décision. Il a quitté la France avec sa femme et sa famille à cause de cette "pénurie de nourriture" comme l'a indiqué sa femme. Après l'annonce, le footballeur s'est fait violemment tacler sur Twitter.

"la situation à Paris était vraiment triste"

Après que Neymar ait quitté la France, c'est au tour d'un autre footballeur de suivre son exemple... C'est la compagne du capitaine du PSG, Isabelle Silva qui a partagé la nouvelle dans sa story Instagram le mercredi 18 mars. Elle a expliqué qu'ils avaient quitté Paris pour retourner au Brésil après l'annonce du confinement en France suite à la pandémie du coronavirus. Elle a révélé : "On a décidé de partir car la situation à Paris était vraiment triste. Je n'ai pas pu stocker de choses, je ne trouvais plus rien dans les marchés. On a pris un vol pour le Brésil car ici j'ai pu trouver des denrées au supermarché, et on a plus d'options pour rester à la maison avec les enfants, ici on a la piscine.". Sa story a suscité de vives critiques de la part des Internautes qui ont été scandalisés. Thiago Silva, ainsi que sa famille ont été violemment taclés sur Twitter.

Coronavirus : l'épouse de Thiago Silva explique qu'ils sont retournés au Brésil car elle ne trouvait plus rien au supermarché https://t.co/LRbmLl3gkA pic.twitter.com/S95gzqHk2C — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 19, 2020

Bilan carbone + virus...

Y a ceux qui descendent en province et puis il y a les Silva.

Décidément, y en a là haut qui font tout pour être détesté... — LDFD_3376 (@ludo3376) March 19, 2020

on demande la nationalité Française et on se tire chez soi au moindre coup dure en France#Fait Pitié#Il avait peur de mourir de faim en France?#Les populistes!!

Thiago Silva de retour au Brésil : «La France n'a pas vraiment réussi à se protéger» https://t.co/pcD3FA0zXo — Bellon Avril (@AvrilBellon) March 20, 2020

Elle a vu que y'avais plus de PQ en France elle a paniqué, c'est normal avec 3 enfants et 1 Thiago Silva à la maison. https://t.co/R6zvQn4Fqr — EN GUERRE-SAINT-GERMAIN (@inOursonUtrust) March 20, 2020

Attendez, Thiago Silva est vraiment rentré au Brésil car soit disant il trouve plus à manger en France? Fils de pute — Barney. (@TSauveur_) March 20, 2020

Coronavirus : «La France n’a pas vraiment réussi à se protéger», estime Thiago Silva - via @Le_Parisien

Lui c’est vraiment un tocard ! https://t.co/guT0t4F5vE — FORZA RM XIII (@RealJohn1978) March 20, 2020

Puf honteux a la famille de Thiago Silva Pourquoi aller au Brésil parce que ils sont pu rien ici en France https://t.co/W1BrOkHwAo — DAVID 59166 (@David59166) March 19, 2020

