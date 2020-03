Coronavirus : Thomas Pesquet dévoile son tuto confinement d’un astronaute

Qui de mieux qu'un astronaute ayant passé six mois confiné dans un espace réduit pour nous aider à "supporter" l'enfermement ? Alors que les citoyens français viennent d'être appelés à rester chez eux, Thomas Pesquet a décidé de les aider en partageant son savoir et ses petites astuces, nés de son expérience d'astronaute.



Comme tous les Français, Thomas Pesquet est en ce moment bloqué chez lui. L'astronaute qui a dû annuler son départ pour Houston où il devait s'entraîner en vue d'une uture mission dans l'espace, profite de son temps à la maison et vient donc de publier un tutoriel "spécial confinement".



Une petite vidéo pour donner des idées aux internautes sur la façon d'occuper leur temps libre. Thomas Pesquet lui, va commencer par alimenter ses pages sur les réseaux sociaux et faire du tri dans les photos qui lui restent de sa précédente mission. "Je vais passer pas mal de temps à lire, revoir des classiques", poursuit-il, en tenant le livre A man on the moon, où le journaliste américain Andrew Chaikin fait le récit des voyages des astronautes lors des missions d'Apollo.

SON EXPERIENCE DANS l'espace

Pour montrer que le confinement à la maison est beaucoup moins difficile que la vie dans l'espace, Thomas Pesquet a ensuite ironisé : "Pour le ravitaillement, on ne risque pas la pénurie alimentaire. De toute façon, la nourriture en boîte j'ai l'habitude et puis au moins ici, elle reste dans l'assiette".



"J'ai dormi dedans pendant six mois, c'est pas quelques petites semaines d'isolement qui vont me faire peur" lance-t-il ensuite en montant le sac de couchage à la verticale accroché sur une porte.



"Blague à part, le message à retenir est qu'il faut absolument éviter la propagation du virus. Aller boire un verre en terrasse et continuer à vivre comme si de rien était c'est la bonne réponse pour des attaques terroristes, pas vraiment en cas d'épidémie." a-t-il conclu.





Tuto confinement par un astronaute ! RESTEZ CHEZ VOUS, c’est le meilleur moyen d’enrayer le Covid19. Il faut prendre des mesures tôt pour ne pas que la situation dégénère. Courage à tous et des pensées fraternelles aux personnels de santé #quarantinelife #confinementtotal pic.twitter.com/zyWByrpO3j — Thomas Pesquet (@Thom_astro) March 16, 2020

Par E.S.