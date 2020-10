Coronavirus : un joueur du PSG testé positif

Nouveau coup dur pour le Paris Saint-Germain. En septembre dernier, six joueurs étaient testés positifs au coronavirus après avoir fait la fête à Ibiza pendant leurs vacances accordées par le club. Ainsi, Marquinhos, Keylor Navas, Mauro Icardi, Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes ont été contaminés après leur défaite en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Alors que la nouvelle avait très rapidement fait le tour des médias, Neymar a été le seul à sortir du silence. "Merci pour les messages, nous allons tous bien", avait affirmé le Brésilien, alors placé à l’isolement, sur son compte Instagram pour rassurer ses nombreux fans. Une polémique avait tout de même enflé et les joueurs du PSG contaminés par le coronavirus avaient été accusés de négligence. D’autant plus que des images de leurs vacances à Ibiza avaient fuité et le port du masque avait visiblement été oublié.

Un joueur du PSG positif et isolé

Le Paris Saint-Germain est, une nouvelle fois, touché par le coronavirus. Régulièrement testés, les joueurs ont subi leur dernier test PCR vendredi 23 octobre 2020. Mauvaise surprise : l’un des joueurs a été testé positif. Le club a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. En revanche, le nom du joueur en question n’a pas été communiqué. "Suite aux tests réalisés ce vendredi, un joueur du Paris Saint-Germain est confirmé positif au test PCR Sars CoV2. Il va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié", a annoncé le PSG ce samedi 24 octobre 2020.

Suite aux tests réalisés ce vendredi, un joueur du Paris Saint-Germain est confirmé positif au test PCR Sars CoV2.



Il va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 24, 2020

Par Matilde A.