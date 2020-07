Coupe de France : Quel club est le plus titré de l’histoire de la compétition ? 

Après plusieurs mois d’attente, les fans de football vont enfin pouvoir suivre la finale de la Coupe de France. Face à la pandémie de coronavirus en France, le match a dû être reporté. Mais ce vendredi 24 juillet, le PSG va pouvoir retrouver Saint-Etienne pour tenter de conquérir un nouveau trophée. La veille de la rencontre, Thiago Silva, défenseur du PSG et bientôt sur le départ, s’est confié lors d’une conférence de presse sur les prochains rendez-vous du PSG : "Pour l'instant, nous n'avons pas parlé de la Ligue des champions, on en a parlé uniquement entre nous le jour du tirage. Après nous n'en avons plus parlé parce que nous devons vivre le moment présent et laisser le futur pour après. Le premier objectif, c'est cette finale de la Coupe de France. Nous nous sommes préparés pour ce match-là. Puis il y aura la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon (le 31 juillet), et bien sûr le quart de finale face à l'Atalanta (le 12 août). Mais on doit vivre au jour le jour, et le match de vendredi est important pour l'histoire du club".

12 trophées pour le PSG

En attendant les matchs de la Ligue des champions, le PSG va donc retrouver la Coupe de France après plusieurs semaines d’attente. Et malgré le départ d’Edinson Cavani, le club va tenter de décrocher une nouvelle victoire. Depuis la création de la compétition le 15 janvier 1917, le club parisien est le plus titré de l’histoire de la Coupe de France de football avec pas moins de douze trophées, dont quatre remportés consécutivement. Le PSG est suivi de près par l’Olympique de Marseille qui comptabilise 10 trophées. L’AS Saint-Etienne est troisième avec 6 trophées, ex-aequo avec le Lille. Le palmarès est notamment marqué par un triplé du LOSC entre 1945 et 1947, un quadruplé du PSG entre 2015 et 2018, et les victoires du Havre AC et de Guingamp, seuls clubs de deuxième division à avoir remporté la Coupe de France.

Par Alexia Felix