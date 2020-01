Cristiano Ronaldo bat un nouveau record sur Instagram

Cristiano Ronaldo continu de battre des records, mais pas seulement sur le terrain de football. En dehors de ses victoires sportives, le quintuple vainqueur du Ballon d'or voit sa notoriété faire grimper les chiffres sur Instagram. Ce mercredi 29 janvier, il est la première personne sur le réseau social à dépasser les 200 millions d'abonnés, a repéré l'Équipe. Un record qu'il mène loin devant Ariana Grande et Dwayne Johnson qui sont respectivement suivis par 173 et 170 millions d'abonnés. Le joueur de la Juventus de Turin prend donc largement la tête et a remercié ses abonnés pour cet exploit : "Wow 200 millions!!! Merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce voyage avec moi tous les jours".

Une source financière très importante

Cristiano Ronaldo devance également son grand rival Lionel Messi qui lui est suivi par 141 millions d'abonnés. En plus de ce chiffre impressionnant, le footballeur s'impose comme le sportif le plus suivi sur les réseaux sociaux avec plus 400 millions de followers au total, a indiqué l'Équipe. Grâce à cette importante communauté, Cristiano Ronaldo bénéficie donc de retombées financières très lucratives. Car s'il a gagné 30 millions d’euros en jouant sur le terrain en 2019, Instagram et ses publications sponsorisées lui ont rapporté davantage avec 42 millions d’euros, selon une étude de Hopper HQ. Cristiano Ronaldo a pu engranger cette faramineuse somme avec seulement 49 posts sponsorisés avec plusieurs marques. Et est ainsi devenu la personnalité qui a gagné le plus d’argent sur Instagram.

Par Marie Merlet