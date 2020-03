Cristiano Ronaldo donne des nouvelles de sa mère après son AVC

Cristiano Ronaldo donne des nouvelles rassurantes de sa mère. Selon la presse portugaise ce mardi 3 mars, Dolores Aveiro aurait été admise en urgence à l'hôpital de Madère au Portugal suite à un accident vasculaire cérébral. Pour être auprès d'elle, Cristiano Ronaldo s'est aussitôt rendu à l'hôpital. Tandis que sa mère serait consciente et dans un état stable selon les informations de "Diario de Noticias da Madeira", le footballeur a tenu à remercier les messages de soutien et a rassuré sur Twitter. "Merci à tous pour vos messages de soutien destinés à ma mère. Elle est dans un état stable et se trouve en convalescence à l'hôpital. Ma famille et moi-même souhaitons remercier l'équipe médicale qui veille sur elle, et nous vous demandons gentiment de nous laisser à tous un peu d'intimité en cet instant", a-t-il écrit.

Alors qu'il doit jouer avec son équipe de la Juventus de Turin face à l'AC Milan en demi-finale de la Coupe d'Italie ce mercredi 4 mars, Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à faire le déplacement au Portugal pour veiller sur sa mère. Dès son arrivée à l'hôpital Dr. Nélio Mendonça, la femme de 65 a été prise en charge et aurait subi une thrombectomie mécanique afin d'extraire un caillot de sang et de libérer l'artère pour permettre une meilleure circulation sanguine et oxygénation du cerveau. Pour déterminer son état de santé, Dolores Alveira devrait passer de nouveaux tests dans les heures à venir, selon plusieurs médias. Ce n'est pas la première fois que la santé de la mère du footballeur suscite l'inquiétude. Après un cancer du sein diagnostiqué en 2007, elle avait dû se battre une deuxième fois contre la maladie en février 2019.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.