Cristiano Ronaldo : sa mère à l'hôpital après un AVC

C'est tôt dans la matinée, vers 5 heures du matin, que Dolores Aveiro - la mère de Cristiano Ronaldo - aurait été admise en urgence à l'hôpital de Madère au Portugal suite à un accident vasculaire cérébral rapporte la presse portugaise. Le site d'actualité sportive "Record" révèle que la femme de 65 ans a été prise à temps à l'hôpital Dr. Nélio Mendonça. Elle aurait subi une thrombectomie mécanique afin d'extraire un caillot de sang et de libérer l'artère pour permettre une meilleure circulation sanguine et oxygénation du cerveau. D'après les informations de "Diario de Noticias da Madeira", la mère de l'attaquant de la Juventus serait consciente et dans un état stable. Puis il est précisé que de nouveaux tests devraient être effectués dans les heures qui viennent afin de statuer sur son état de santé.

La mère du joueur a déjà fait face à la maladie

Cristiano Ronaldo ne s'est pas encore exprimé quant à l'hospitalisation de sa mère. Dolores Aveiro avait révélé se battre contre un cancer du sein diagnostiqué en 2007. En 2009 Cristiano Ronaldo avait fait un don de plus de 100 000 euros à l'hôpital qui a suivi sa mère afin de construire un centre dédié au cancer. Mais en février 2019, la mère de quatre enfants annonce avoir subi une nouvelle opération à la télévision portugaise. Cristiano Ronaldo est très attaché à sa famille et a pu compter sur elle dans les moments difficiles de sa carrière mais aussi de sa vie personnelle. Dernièrement, le joueur de 35 ans a reçu le soutien de sa compagne Georgina Rodriguez après la cérémonie du Ballon d'Or.

Par Valentine V.