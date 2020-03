Cyclisme : Nicolas Portal décède d'une crise cardiaque à seulement 40 ans

Le quotidien L'Equipe révèle que Nicolas Portal est décédé à son domicile mardi 3 mars à 40 ans d'un infarctus. Celui qui était directeur sportif chez Ineos a d'abord connu une carrière de coureur de 2002 à 2009. Sous les couleurs d'AG2R il remporte une étape du Critérium du Dauphiné en 2004. Mais en 2009 son cœur envoie un premier avertissement. Nicolas Portal est atteint d'une arythmie cardiaque et mettra fin prématurément à sa carrière de sportif. Mais il ne quitte pas le monde du cyclisme pour autant. S'il ne peut plus prendre part physiquement aux plus grands tours, il intègre l'encadrement technique de l'équipe Sky devenue Ineos. Une deuxième carrière couronnée de réussite pour celui qui aura accompagné les succès sur le Tour de France de Chris Froome, Geraint Thomas et Egan Bernal, dernier vainqueur en date.

"Il a toujours vécu sa vie à fond"

Après le décès de Raymond Poulidor en novembre dernier, le monde du cyclisme pleure Nicolas Portal. De nombreux hommages ont afflué. Chris Froome qui a remporté 4 Tour de france avec Nicolas Portal a déclaré : "Mes pensées sont pour la femme de Nico et ses enfants ce soir. Il était la personne la plus gentille et heureuse que je connaisse, il a toujours vécu sa vie à fond". Egan Bernal évoque celui qui l'a mené à la victoire finale sur la Grande Boucle en 2019, "Les gens doivent savoir qu'aujourd'hui nous avons perdu un être très important pour notre équipe, pour le cyclisme et le sport en général". Alejandro Valverde rend hommage à son ancien coéquipier à la Caisse d'Epargne, "Un homme de vélo qui avait toujours le sourire et un bon geste pour tout le monde".

My thoughts are with Nico’s wife and children tonight. He was the kindest, happiest guy I knew and always lived life to the fullest. Rest In Peace Nico pic.twitter.com/vfYF9slMQ3 — Chris Froome (@chrisfroome) March 3, 2020

Profundamente apenado por el fallecimiento de Nicolas Portal, compañero durante varios años en Caisse d'Epargne y un hombre de ciclismo que siempre tenía una sonrisa y un buen gesto para todos. Mi más sentido pésame a familiares, amigos y al conjunto Ineos. DEP. — alejandro valverde (@alejanvalverde) March 3, 2020

Par Valentine V.