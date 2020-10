David Beckham : Bisou sur les lèvres de sa fille, nouvelle polémique sur la Toile

David Beckham a récemment été touché par le coronavirus. En effet, le 7 septembre 2020, le site Page Six dévoilait que l'ancien footballeur professionnel qui a rendu hommage à Kobe Bryant, et sa femme avaient contracté la covid-19 en mars dernier lors d'un match du Miami CF à Los Angeles. "Ils ont assisté à plusieurs événements de réseau car David avait des engagements promotionnels à assurer, ils ont serré des mains, embrassé des fans (...). Ils sont ensuite rentrés à Londres" déclarait une source proche du couple, "Lorsqu'ils sont rentrés, David se sentait mal et Victoria a développé un mal de gorge et était fiévreuse".

ce n'est pas la première fois que le footballeur est rappelé à l'ordre

"Au même moment, plusieurs membres de leurs équipes, dont des gardes du corps et des assistants, sont tombés malades. D'eux d'entre eux très gravement. Victoria a vraiment paniqué et a mis toute la famille en quarantaine stricte pendant plus de deux semaines. Elle était complètement pétrifiée qu'ils puissent contaminer tout le monde". Désormais hors de danger, David Beckham a repris une vie normale. Il a d'ailleurs organisé une journée dans les champs avec sa femme Victoria et sa fille Harper ce mardi 20 octobre. Pour immortaliser l'instant, la styliste a posté une photo sur son compte Instagram sur laquelle on voit le footballeur toujours très complice avec sa fille, l'embrasser sur les lèvres. Un détail qui n'a pas échappé aux internautes, d'autant plus que ce n'est pas la première fois. "Mais comment pouvez-vous embrasser cette petite fille sur ses lèvres ?" ; "Ça ne se fait pas !" ou "Pas sur les lèvres. Les joues oui" a-t-on pu lire en commentaire.

Par J.F.