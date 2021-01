Didier Deschamps : cette émission à laquelle il a refusé de participer à cause de Jamel Debbouze

Si Didier Deschamps semble être un sélectionneur plutôt calme et à l'écoute, il n'est pas question pour lui de plaisanter avec certains sujets. Réputé pour ses prouesses footballistiques dans les années 1990 et 2000, Didier Deschamps est aussi connu pour être celui qui n'a pas sélectionné Franck Ribéry avant la Coupe du monde de 2014... et qui a également écarté Karim Benzema de tous les matchs en Equipe de France et ce, malgré son remarquable talent.



C'est suite à l'affaire de la sextape dans laquelle Karim Benzema et Mathieu Valbuena se sont affrontés, que Didier Deschamps a pris la triste décision de sanctionner les mis en cause et de les priver de terrain. Si le sélectionneur a assuré qu'il aurait pu être prêt à rappeler Karim Benzema une fois l'histoire tassée, il n'a en revanche pas supporté que ce dernier insinue que le racisme était à l'origine de sa mise à l'écart... Depuis cet épisode, Didier Deschamps a beaucoup de mal à évoquer le célèbre joueur du Real Madrid et encore plus de mal à plaisanter sur l'affaire.

"On annule tout"

Ce lundi 11 janvier, Philippe Tournon a d'ailleurs raconté une surprenante anecdote à nos confrères de 20 Minutes. A 77 ans, le journaliste sportif vient de signer un livre baptisé "La vie en bleu" dans lequel il raconte une anecdote sur le sélectionneurs de l'équipe de France : "Nous sommes avant la Coupe du monde en Russie, Didier a donné son accord à l'émission 'Au Tableau' sur C8 pour répondre aux questions des enfants. Jusqu'au jour où il a vent par son énorme réseau d'informateurs que Jamel Debbouze dans l'émission précédente a fait un petit clin d'oeil sympa pour dire 'Didier, ce serait bien de prendre Karim'. Mais pour lui, c'était déjà trop".



Furieux, Didier Deschamps se serait alors tourné vers Philippe Tournon et aurait lancé : "T’as vu ce que Jamel a dit, on annule tout". Le sélectionneur aurait alors informé Melissa Theuriau, productrice de l'émission et femme de Jamel Debbouze, de l'annulation de sa venue... Kylian Mbappé a finalement été le seul réprésentant des Bleus à apparaître dans le programme.









Par E.S.