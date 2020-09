Didier Deschamps "marqué à vie" par la mort de son frère, ses terribles confidences

Ce mardi 8 septembre 2020, la France affronte la Croatie à 20h45 au Stade de France. Plus de deux ans après la finale de la Coupe du monde, remportée 4-2 par les joueurs de Didier Deschamps en Russie, les Bleus et les Croates se retrouvent. Si cette rencontre est très attendue, Kylian Mbappé a dû déclarer forfait après avoir été déclaré positif au virus Covid-19. Un coup dur pour le sélectionneur Didier Deschamps qui avait évoqué un drame intime l’an dernier dans le documentaire "Didier face à Deschamps" sur TF1.

Didier Deschamps : "On vit avec"

À l’âge de 19 ans, le sélectionneur a perdu son grand frère Philippe, décédé dans un accident d’avion quelques jours avant Noël. Un drame qu’il n’évoque que très rarement. "C’est tellement injuste, mais on vit avec. On est obligés. Sans et avec", avait confié Didier Deschamps dans le documentaire de l’animateur-producteur Nagui. "Les années ont passé, le temps fait son travail, mais on ne peut pas oublier. Et puis, c’était à une période de Noël… On reste marqué à vie, forcément", avait-il ajouté. Ce drame a contribué à "renforcer encore la carapace" de Didier Deschamps, comme l’avait confié son ancien entraîneur du FC Nantes Raynald Denoueix. La mort de Philippe Deschamps a beaucoup impacté la carrière de Didier Deschamps. "J’aurais eu la même envie de réussir. Mais [le changement], c’est plus en soi, dans sa construction, dans sa propre tête : réussir, on ne le fait pas que pour soi, on le fait aussi pour quelqu’un qui n’est plus là… mais qui est là", avait avoué Didier Deschamps avec un tendre sourire.

Par Matilde A.