Didier Deschamps : Pourquoi il retrouvera Eric Cantona au tribunal vendredi

Ils régleront leurs comptes au tribunal. Ce vendredi 28 février, Eric Cantona et Didier Deschamps sont attendus devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, après que le sélectionneur des Bleus ait porté plainte contre son ancien coéquipier pour diffamation. En 2016, l'équipe de France s'apprêtait à disputer Euro sans Karim Benzema. "Benzema est un grand joueur. Ben Arfa (qui n’avait pas été sélectionné non plus, ndlr) est un grand joueur. Mais Deschamps a un nom tellement français. Il est peut-être le seul Français à avoir un nom vraiment français", avait alors déploré Eric Cantona dans le quotidien britannique The Guardian. Il ajoutait : "Ce qui est certain également c'est que leurs origines sont nord-africaines. Donc oui, le débat est ouvert".

Didier Deschamps aurait-il "cédé à la pression d'une partie raciste de la France" ?

Quelques jours plus tard, Karim Benzema lancait à son tour que Didier Deschamps avait "cédé à la pression d'une partie raciste de la France". A la suite de ces déclarations, Didier Deschamps avait fait savoir qu'il portait plainte contre l'ancien "Red Devil" pour diffamation publique. Selon une source proche, il espère bien obtenir une "condamnation de principe" dont les dommages et intérêts devraient être reversés à une association.

Face à la plainte déposée par le sélectionneur, l'avocate d'Eric Cantona, Me Céline Bekerman, défend sa "liberté de parole", a-t-elle déclaré à l'AFP. Ainsi, elle assure qu'il "assume ce qu'il a dit. Il n'insinue rien contre Didier Deschamps, contre qui il n'a pas d'animosité. Mais il a posé une question que beaucoup de gens se posaient". Selon son avocat Me Carlo Alberto Brusa cité par Le Parisien, Didier Deschamps a l'intention de se rendre à l'audience ce vendredi où il retrouvera l'ancien bleu.

Par C.F.