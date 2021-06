Didier Deschamps prêt à céder sa place de sélectionneur à Zinédine Zidane ? Il répond

Le 27 mai dernier, le Real Madrid a officialisé le départ de son entraîneur Zinédine Zidane à la suite d’une élimination prématurée en Ligue des champions et une deuxième place en championnat. Et rapidement, les fans du champion du monde 98 ont fait part de leur envie de voir Zinédine Zidane devenir sélectionneur des Bleus. Mais pour le moment, c’est toujours Didier Deschamps qui est à la tête des Bleus, et qui prépare actuellement l’Euro. Et alors que la France va affronter dans quelques jours l’Allemagne, Didier Deschamps a fait des confidences au micro de RTL ce samedi 5 juin. Et si l’entraîneur est en contrat jusqu’en décembre 2022, Didier Deschamps a fait une révélation sur son avenir auprès des Bleus : "Je vais peut-être continuer après 2022 avec l’accord de mon président".

"Je suis très bien là, je suis très heureux"

Didier Deschamps a poursuivi : "Quel que soit le résultat ? Non, je suis soumis aux résultats, mais je regarde mon homologue allemand [Joachim Low NDLR], il était champion du monde en 2014, c’était le meilleur du monde, et quatre ans plus tard tout avait changé". Et à la question de savoir si Didier Deschamps était prêt à céder sa place à Zinédine Zidane, il a tout simplement répondu : "Je suis là pour l’instant et je suis encore là pour un petit moment. Je ferai autre chose à un moment, mais je n'y pense pas aujourd'hui. Je suis très bien là, je suis très heureux, épanoui. Toutes les conditions sont réunies".

Par Alexia Felix