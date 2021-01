Didier Deschamps : Zinedine Zidane pour lui succéder ? Il répond

Didier Deschamps était l’invité d’Apolline de Malherbe ce samedi 23 janvier 2021 sur BFM TV. L’occasion pour le parrain de la 32ème édition des Pièces Jaunes de promouvoir l’opération : "Je m'implique dans les hôpitaux. Un combat sportif, c'est de la rigolade par rapport à un combat pour la vie. Nous, on est des privilégiés". Durant son interview sur BFM TV, Didier Deschamps a également évoqué la crise sanitaire liée à la Covid-19, déplorant "le silence horrible dans les stades" où les matchs se déroulent depuis des mois à huis-clos. En contrat jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Didier Deschamps a également été interrogé sur son avenir.

"Zizou, c'est Zizou"

L’actuel sélectionneur de l’équipe de France a déclaré : "Je ne m'interdis rien, mais je ne me pose pas la question. C'est un privilège. J'ai la liberté de choisir, tout le monde ne l'a pas. Même dans les moments très difficiles, je ne me suis jamais posé la question". Concernant son successeur, Didier Deschamps a affirmé qu’il voyait bien Zinedine Zidane, actuel coach du Real Madrid, prendre la relève. "Oui, évidemment… Je sais que cela va être repris, mais c'est la réalité. On échange régulièrement même si lui est dans un quotidien d'un club. A partir du moment où il a décidé d'être entraîneur et qu'il est entraîneur en club, qu'il puisse boucler la boucle… Lui comme tous les anciens joueurs… Peut-être encore plus lui parce que même dans notre génération, il y avait tous les joueurs dont je faisais partie… et Zizou. Cela ne m'a jamais posé de problème. Zizou, c'est Zizou. Il faisait partie du groupe avec nous. C'était un élément décisif. Mais après, avec tout ce qu'il peut amener en termes de notoriété…", a estimé Didier Deschamps.

Par Matilde A.